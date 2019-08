Figurante: Er is brand in de Maastunnel

Ventilatoren draaien op vol vermogen, de noodverlichting gaat aan en een stem roept om dat er ergens in de tunnel een noodsituatie is. "Verlaat de tunnel via de vluchtdeur", schalt het.

Het is een van de scenario's die nagespeeld wordt tijdens de laatste grote test in de volledig vernieuwde Maastunnel. Na twee jaar renoveren, gaat de tunnel maandag weer open.

Figurante Carmen van Egmond zit er woensdagochtend rustig bij in een auto die zo dadelijk tijdens de nepbrand in de tunnel vast komt te staan.

"Ik ga allereerst meedoen aan een zogenaamde brand in de tunnel en daarna volgt een hoogtemelding. Ik heb gehoord waar ik ongeveer moet staan en wat ik moet doen, maar verdere instructies heb ik niet."

In de tunnel aangekomen grijpt Carmen een telefoon in een noodkastje in de tunnelwand en belt de centrale. "Goedemiddag, met Carmen. Er is brand in de Maastunnel!"

Gelijk draaien de ventilatoren op volle toeren om de rook uit de tunnel te blazen en komt er uit de luidsprekers een oproep 'Attentie, attentie, dit is een noodsituatie, verlaat uw voertuig en verlaat de tunnel via een vluchtdeur.'

Alles lijkt goed te werken tijdens deze test. Nog een paar oefeningen te gaan en het is groen licht voor de tot 60 duizend voertuigen per dag in de vernieuwde tunnel.