Agenten werden getipt dat een vrouw in België meerdere soorten alarmpistolen had gekocht. De politie zocht haar dit weekend op in Rotterdam-West. In haar huis troffen agenten vier alarmpistolen, zes alarmrevolvers, twee gaspistolen, munitie en een geluidsdemper aan.

De politie wil de wapens van de straat hebben, omdat ze vrij makkelijk omgebouwd kunnen worden tot echt schietende wapens.