Dierenactivisten boos: Waardebon voor pony is geen hoofdprijs

De hoofdprijs van die loterij was een waardebon voor een pony, zo zeggen de activisten. Volgens de actiegroep 1037 against animal cruelty is het verloten van dieren niet toegestaan, ook niet via een waardebon. Eerder zou een manege ook al veroordeeld zijn voor deze 'U-bochtconstructie'.

Volgens alblasserdamsnieuws.nl was de winnares een 15-jarig meisje uit Noord-Brabant. Ze vertelde dat ze al heel lang een pony wil en dat ze daar ook voor aan het sparen was.

Volgens burgemeester Paans was de hoofdprijs van 450 euro niet specifiek voor een paard bedoeld. De winnares kreeg het geldbedrag contant mee naar huis en ze mocht het uitgeven aan elk willekeurig doel Paans: "Maar als de winnaar dat daar aan wilt uitgeven, dan is het aan de paardenmarkt om toe te zien dat aan dierenwelzijn wordt voldaan."