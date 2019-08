FC Dordrecht gaat uit van eigen kracht tegen FC Eindhoven

De trainer van FC Dordrecht zegt dat FC Eindhoven 'een georganiseerd team met individuele goede spelers is'. Daniël Breedijk, aanvoerder van FC Dordrecht, deelt die mening en vindt dat FC Eindhoven een goed voetballende ploeg is: "Maar FC Eindhoven is achterin kwetsbaar. Dat moeten we ontregelen."

De vorige editie van FC Eindhoven-FC Dordrecht liep uit op een sportief grote teleurstelling. Breedijk zint op revanche tegen de Brabanders: "Dat was een donkere bladzijde van vorig seizoen."

Transfers

FC Dordrecht hoopt zich nog te versterken. De Schapenkoppen oriënteren zich momenteel niet alleen op samenwerkingspartner Feyenoord. Er wordt ook gekeken naar niet-Feyenoorders.

Daartegenover staat de toekomst van aanvoerder Breedijk, die vorig seizoen een sterk jaar kende bij FC Dordrecht. "Het verbaast me dat clubs zich niet officieel hebben gemeld", zegt Breedijk, die de kans groot acht dat hij bij Dordt blijft. "Het is nu nog heel rustig rondom mijn persoon."

Kijk hierboven naar de voorbeschouwingen van aanvoerder Daniël Breedijk en trainer Claudio Braga op FC Eindhoven-FC Dordrecht. Het duel begint vrijdagavond om 20:00 uur en is live te volgen via de livestream op onze website.