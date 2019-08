Rechter: overtuigend bewijs tegen aanvaller agent ontbrak

De Rotterdamse politierechter heeft een verdachte vrijgesproken van mishandeling van een wijkagent, omdat niet het overtuigend bewijs was geleverd dat deze man ook de dader was. Dat blijkt uit het gepubliceerde vonnis.

De vrijspraak zorgde vrijdag voor veel ophef. Minister Grapperhaus nodigde de agent uit voor een gesprek.

Volgens de rechter staat vast dat agent Wim Rietveldt uit de wijk Cool drie weken (25 juli) geleden is mishandeld door twee mannen.



Maar de wijkagent schreef in zijn verklaring - na het spreken van twee collega's die de beelden hadden gezien - dat verdachte A hem een gekneusde nier en rugletsel had bezorgd. Alleen is op camerabeelden te zien dat A hem vooral heeft geslagen. Daarentegen is zichtbaar dat de andere verdachte, B, de politieman ook schopte.

De rechter schrijft in zijn vonnis dat hij na het lezen van de stukken tot een andere conclusie komt:

"Tevens staat vast dat verdachte daarin een aandeel heeft gehad door de agent een schop te geven. Er blijft echter grote twijfel of die schop van verdachte heeft geleid tot de nare gevolgen: pijn in zijn rug en letsel aan een nier. Op grond van het dossier ligt veel meer voor de hand dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door medeverdachte."

"Omdat de wet vereist dat voor een veroordeling wettig en overtuigend het bewijs moet volgen uit de vastgestelde feiten en omstandigheden, waarbij in geval van mishandeling geen twijfel mag bestaan over het verband tussen oorzaak (het geweld) en gevolg (pijn en letsel), kan in dit geval geen veroordeling volgen. Verdachte zal daarom moeten worden vrijgesproken van de aan hem ten laste gelegde mishandeling."

Wim Rietveldt maakte vorige week na de uitspraak zijn ongenoegen kenbaar. Daarna ontstond veel ophef.



Het Openbaar Ministerie is inmiddels in hoger beroep gegaan. Een woordvoerder zegt dat justitie zich - na het lezen - niet kan vinden in de vrijspraak door de rechter. "Daarom vraag het OM in hoger beroep een oordeel aan het Gerechtshof."



Justitie moet nog besluiten welke stap in de zaak van de medeverdachte moet worden genomen. Deze zaak is dus nog niet aan de rechter voorgelegd.