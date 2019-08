Flakkeese broers branden duurzame koffie

De broers begonnen in januari met de duurzame koffiebranderij. "We houden van goede koffie en die was er op Goeree-Overflakkee nog niet. Dus we dachten: we gaan eerlijke koffie leveren aan de mensen hier", zegt Joost.

De ongebrande bonen van hun huidige koffie komen uit Costa Rica. De leverancier staat in direct contact met de boer. "Zo weten we zeker dat hij een eerlijke prijs krijgt voor zijn koffie en dat de kwaliteit van de koffie zo hoog mogelijk is."

Vijftien kilo aan bonen ging er doorheen voor de mannen de perfecte manier van branden hadden gevonden. "Nu zijn we echt trots op het product. Ik had wel verwacht dat het moeilijk zou zijn, maar niet zó moeilijk", zegt Jan.

Proces

De groene, ongebrande bonen worden afgewogen in porties van zo'n achthonderd gram. Als de duurzame elektrische koffiebrander op temperatuur is, worden de boontjes erin gestort. En dan begint het rekenen, kijken, ruiken en proeven.

Op een laptop houden de broers precies bij wat de juiste 'curve' is om de perfecte gebrande koffieboon te krijgen. "De curve registreert precies de temperatuur van het apparaat op een bepaald tijdstip. Ons doel is om precies dat lijntje dat we hebben bedacht, te volgen", zegt Jan. "Het is een beetje wiskundig."

Door een klein raampje in de brander kunnen de twee kijken hoe het ervoor staat qua kleur. "En er zit een heel handig ding in zo'n brander: een soort lepeltje. Die draai je en dan komen er een paar boontjes uit. Daarmee houden we vooral bij hoe het ruikt en hoe het eruit ziet", zegt Joost.

Koffie zetten

Na het branden worden de bonen drie dagen tot een week apart gezet, om daarna gemalen te worden voor een bakkie. Daarbij blijkt ook het zetten van koffie een kunst.

"De koffie wordt nu verkocht bij diverse landwinkels op het eiland of op terrassen", zegt Jan. Ook zelf bestellen ze daar wel eens hun eigen koffie. "Dan proef je niet altijd de smaken die je wil proeven. Dus dat is iets waar we nog mee aan de slag kunnen."

Soort sport

De broers worden blij van hun eigen koffie. "Het is ook een soort sport, dat je de juiste maling hebt om de goede doorlooptijd te krijgen. Het is echt een lekker bakkie."

Joost hoopt dat Brandstof Koffie over een jaar een stuk groter is dan nu. Momenteel heeft hij een fulltime baan als vormgever en developer, terwijl Jan leraar is. "Het is natuurlijk hartstikke leuk als je van je eigen product kan leven, in plaats van een baan. Dit is echt iets van jezelf."