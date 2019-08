Renovatie Wantijbrug gaat voorlopig niet door

De renovatie van de Wantijbrug op de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht is uitgesteld. Het werk zou op 26 augustus beginnen en tot oktober duren. Maar omdat onder meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis te slecht bereikbaar zou zijn voor de hulpdiensten, is de renovatie opgeschort. Een nieuwe startdatum is nog niet bekend.

Tijdens de renovatie zouden vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton niet over de brug mogen rijden. Omdat truckers alternatieve routes moesten kiezen, werd gevreesd voor meer verkeer op de lokale wegen. In die drukte zouden ambulances vast kunnen komen te staan. Minister Cora van Nieuwenhuizen en Rijkswaterstaat zeggen dat er meer tijd nodig is om te kijken hoe dit probleem zo soepel mogelijk kan worden opgelost.

De Wantijbrug uit 1970 kampt met metaalmoeheid en is toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van de brug niet in het geding is nu het werk is uitgesteld. "De brug wordt intensief gemonitord en indien nodig worden tussentijds reparaties uitgevoerd."