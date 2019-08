Daniëlle stuit op maden in haar saté: 'Ik bestel nooit meer kip buiten de deur'

"Ik schrok, werd gelijk misselijk en had geen honger meer", vertelt Daniëlle. Ze liep met haar bord naar de keuken, daar werd in eerste instantie wat luchtig op gereageerd. "Hij heeft het bord gepakt en wilde nieuwe saté maken, maar ik had geen honger meer. Dus ik zei dat dat niet hoefde."

Vingers aflikken

Na het bestellen had Daniëlle al haar twijfels. "Ik zat een beetje rond te kijken. De eigenaar stond alleen in de zaak. Het is een open keuken. Ik zag dat hij satésaus over het vlees goot. Daarna likte hij zijn vingers af. Met diezelfde vingers strooide hij later de gebakken uitjes over het eten."

Voor de drankjes hoefden Daniëlle en haar moeder vanwege de maden niet te betalen. Eenmaal thuis had ze via e-mail nog contact met het restaurant. Dat liet weten dat de koelkast stuk was en de kip daarom niet goed gekoeld werd. "Dan lijkt mij dat die persoon het wel geweten heeft", zegt Daniëlle. "De maden waren nog wit. Dat moet je zien als je ze aan het stokkie gaat rijgen."

Muizenkeutels

"Toen ik wegging, zei de eigenaar dat hij zich schaamde", vertelt Daniëlle. Later kreeg ze via de mail nog een lunch voor twee personen aangeboden, als ze dat aandurfde. Daar heeft Daniëlle voor bedankt. "Een goed restaurant heeft geen maden in z'n kip."

Het restaurant waar Daniëlle en haar moeder gingen eten, werd vorige week woensdag gesloten door de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanwege ernstige muizenoverlast. In de koelkast werden honderden muizenkeutels gevonden.

Of Daniëlle voortaan haar eten extra goed controleert? "Jazeker, en ik bestel nooit meer kip buiten de deur!"