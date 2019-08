Bericht over treintje in Middelharnis duizenden keren gedeeld: 'Samen kun je alles'

Het treintje werd door de gemeente Goeree-Overflakkee in het leven geroepen als onderdeel van de Expeditie Haringvliet. "We hebben de Haringvliet Expres. Dat is een boot die rondvaart op het Haringvliet en verschillende havens aandoet", vertelt Kees Mastenbroek van de gemeente.

"In de havens pikken ze toeristen op. Om hen in Middelharnis te krijgen, bedachten we om iets extra's te doen zodat ze niet van de haven naar het centrum hoeven te lopen. We hebben daarom een elektrisch treintje geregeld."

In actie

Het leek zo'n leuk idee, maar de trein reed desondanks de afgelopen tijd voornamelijk leeg rond. Edith van den Berg, werkzaam bij een winkel waar het voertuig meerdere keren per dag langskomt, zag het met lede ogen aan en besloot in actie te komen.

"Ik vroeg aan Karel waarom niemand in dat leuke treintje zat. Dat wist hij zelf ook niet. Hij zei dat hij hier rijdt en iedereen brengt waar die wil, maar dat er niemand komt", vertelt Edith.

Veertienduizend keer

"Het is zo'n leuk dingetje door het dorp heen, waarom gebeurt er dan niks? Ik heb het op Facebook gezet en dat deze vriendelijke chauffeur iedereen brengt. Dat is uiteindelijk veertienduizend keer gedeeld: ik schrok me rot!"

Dat bracht een balletje aan het rollen. De gemeente nam contact met haar op, mensen tipten elkaar om naar Middelharnis te gaan voor het treintje en door het delen ging de mond-tot-mondreclame steeds verder. Het nieuws bereikte zelfs mensen in Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

"Ik heb dit niet alleen gedaan. Ik heb het bericht gepubliceerd, maar verder heeft iedereen ervoor gezorgd dat dit een succes werd", zegt Edith. "Alleen kun je niks, maar samen kun je alles."

En chauffeur Karel? Die is Edith voor eeuwig dankbaar. Hij geeft haar woensdagmiddag een grote bos bloemen voor haar goede zorgen.





Zes weken lang trekken de verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Deze week wordt Goeree-Overflakkee uitgelicht op tv, radio, de website en sociale media. De verhalen en reportages van woensdag lees je hier: