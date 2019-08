FNV wil dat gemeenten worden aangepakt in vingerscan-zaak

De gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne hebben bij bijstandsgerechtigden van begin 2015 tot juli 2018 vingerafdrukken afgenomen. Dat gebeurde om hun aanwezigheid bij werkvoorziening Voorne-Putten Werkt te registreren.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef eerder dat die handeling mogelijk in strijd met de wet was. FNV-bestuurder Alejandro Perez wil ook dat de gemeenten hun excuses maken en de betrokkenen compenseren.

Volgens Perez werden de bijstandsgerechtigden voor het blok gezet. "Met de dreiging om te korten op de uitkering dwongen de gemeenten mensen hieraan mee te werken. Van vrije wil om hieraan mee te werken was dus geen sprake. Daarbij komt dat tot op heden onduidelijk is wat er allemaal met de biometrische gegevens van deze mensen is gebeurd."

De zaak werd aangekaart door voormalig gemeenteraadslid en Statenlid Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse. Hij diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die beschouwde de melding niet als een verzoek tot handhaving. Daarom bleef een 'straf' voor de gemeenten uit. De AP kan wel boetes opleggen.

De gemeente Nissewaard was eindverantwoordelijk in de gemeenschappelijke regeling op Voorne-Putten en werd daarom in eerste instantie aangesproken.