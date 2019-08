Bewoners Claes de Vrieselaan 'pislink' na fatale aanrijding

De fatale aanrijding, dinsdagavond op de Claes de Vrieselaan in Rotterdam, houdt de gemoederen in de buurt flink bezig. De bewoners van de kaarsrechte straat in de Rotterdamse wijk Middelland zijn het spuugzat na de zoveelste aanrijding. "Het lijkt hier wel een racebaan."

Dinsdagavond raakte een fietser zwaargewond na een aanrijding in de Claes de Vrieselaan. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

De automobilist, die bij het ongeluk betrokken was, ging er na de aanrijding vandoor. Agenten vonden de auto later terug in Rotterdam-Overschie, waar de man werd aangehouden. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Dat had hij moeten inleveren voor rijden onder invloed.

Op de Claes de Vrieselaan wordt volgens bewoners vaak gescheurd. "Het is een heel duidelijk straat. Je moet een randdebiel zijn om de situatie niet te begrijpen. Het ligt gewoon aan de mensen. Die rijden te hard", zegt een van hen briesend tegen RTV Rijnmond.

"Ik vind het verschrikkelijk en ben echt pislink. Er moet nu echt iets gebeuren", vult Angelique, die al jaren in de straat woont, aan. "Er wonen hier veel jonge gezinnen met kleine kinderen. Ik heb er zelf ook twee en je houdt echt je hart vast. Ik ben echt helemaal klaar met dat ge-race door de straat."

Ruth woont sinds een aantal jaar in de straat en zat in haar woonkamer toen het ongeluk gebeurde. "Ik hoorde een klap, keek naar buiten en zag dat er een meneer op de grond lag. Het regende. Toen ben ik er met een paraplu naartoe gegaan en gaan helpen. Ik vond het heel erg toen ik woensdagmorgen las dat het slachtoffer het niet gered heeft."

"Je kunt hier honderden meters rechtdoor rijden zonder een bocht en daar wordt grif gebruik van gemaakt. Je moet altijd uitkijken", verzucht Ruth.

"Er moet iets gedaan worden, want ieder slachtoffer is er een te veel. De snelheid zou omlaag kunnen naar dertig kilometer per uur. In dorpen is dat al langer zo, maar in de stad nog steeds niet. Terwijl hier heel veel mensen wonen. Rigoureuze maatregelen lijken me belangrijk."

Angelique heeft wel wat ideeën om de verkeersproblematiek aan te pakken. "Versmal de weg, deel de parkeerplaatsen anders in, wellicht dat er kuilen kunnen komen in plaats van drempels zodat de tram er geen last van heeft. Maar er moet iets gebeuren..."