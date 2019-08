Een bijzonder gezicht woensdag in het centrum van Rotterdam. De professionele wakeboarder Massimiliano Piffaretti uit Italië 'surfte' door de Oude Haven.

Piffaretti sprong vanaf een vol terras onder de kubuswoningen op zijn wakeboard het water in en slalomde aan een touw tussen de boten door. Hij is samen vier andere wakeboarders twee weken in Nederland, op zoek naar mooie plekken om te wakeboarden.

Een wakeboard is een soort kleine surfplank die wordt voortgetrokken aan een touw.