Miss Teenager Universe na overwinning terug in Rotterdam

De 18-jarige Quishantely Leito uit Rotterdam, die zondagochtend (Nederlandse tijd) in Guatemala de titel Miss Teenager won, is weer terug op Nederlandse bodem.

Het ongeloof is nog steeds groot bij de Rotterdamse schone met Antilliaanse roots: "Ik dacht: neeee, dit is niet waar. Het is gewoon super onbeschrijfelijk."

Zenuwachtig was ze niet: "Dat viel wel mee. Als je eenmaal de eerste ronde hebt gehad, je dansje, dan kom je gewoon lekker los voor de show."

Na het mediacircus dat haar deze dagen bezighoudt, wil zij aan haar doelen gaan werken: "Dingen waarderen, positief in het leven staan en het beste uit jezelf halen."

Ze hoopt mensen te inspireren met haar persoonlijke verhaal. De vader van Shanty overleed in januari. "Tuurlijk, je hebt iets ergs meegemaakt, maar je hebt nog zoveel meer. Dus waardeer dat en doe er iets mee".

In september start ze met de opleiding hbo rechten. "Dat wordt flink plannen, maar het komt wel goed." Ook modellenwerk behoort tot de mogelijkheden, al staat haar studie op nummer één. "Al het andere is mooi meegenomen."