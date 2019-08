Feyenoord-trainer Stam: 'Van gemakzucht geen sprake'

Jaap Stam verdedigt donderdag met Feyenoord in Georgië een riante 4-0 voorsprong tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. Stam vertelt op de persconferentie dat hij direct na de 4-0 overwinning al benadrukte dat onderschatting niet mogelijk mag zijn.

"Het is een enorm belangrijke wedstrijd in de zin van: hoe staan we erop, wat kunnen we? We moeten zorgen dat we niet verrast worden en denken dat we er wel zijn met deze 4-0 voorsprong", zegt Stam tegenover RTV Rijnmond.

"Die voorsprong is mooi en het geeft je een beetje lucht, maar je moet ontiegelijk scherp, agressief en met overtuiging beginnen. Het is in het project waar we mee bezig zijn ook belangrijk dat we een goede manier van spelen willen laten zien. Daarbij zal een resultaat heel mooi zijn. Dat versnelt het proces een beetje."

Leeg stadion

Feyenoord speelt in een nagenoeg leeg stadion. Er zijn slechts 140 supporters aanwezig van de Rotterdammers. "Ik heb het ooit zelf in Zagreb meegemaakt. Dat geeft een heel aparte ambiance en natuurlijk is het altijd lekker als je in een vol stadion speelt.

Zij missen de steun van het publiek, maar aan de andere kant is het ook voor ons fijn als je in een goede sfeer kan spelen. Wat dat betreft is het jammer voor beide partijen."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Jaap Stam. Daar gaat de trainer ook in op het aantrekken van de nieuwe verdediger Edgar Ié.