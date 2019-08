Haps (Feyenoord): over return in Europa League: 'Zij willen hoog druk geven'

Haps vindt dat Feyenoord de wedstrijd net zo moet ingaan als in De Kuip. "We moeten vol gaan, net zoals we thuis hebben gespeeld. We gaan van onze eigen kracht uit en vol voor de winst.

Ik denk dat zij hoog druk willen geven en dan moeten we daar geen risico in gaan nemen."

Feyenoord trainde vandaag in het stadion waar het donderdag om half zeven aftrapt. "Het is een mooi stadion en we hadden goed weer: het waren goede omstandigheden. De grasmat was vandaag wat droog, maar ik denk dat ze morgen gaan sproeien."

