Botteghin over kritiek op Feyenoord: 'Als je wint is de tegenstander slecht'

Botteghin over Feyenoord: 'Als je wint is de tegenstander slecht'

Eric Botteghin schoof woensdag aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Europa League duel tussen Dinamo Tbilisi-Feyenoord, dat in Rotterdam in 4-0 eindigde. De Braziliaanse verdediger verwacht dat de tegenstander gaat proberen om Feyenoord te overrompelen.

"Zij gaan natuurlijk gas geven. Daar moet je goed mee omgaan en ze geen hoop geven", zegt Botteghin tegenover RTV Rijnmond.

Ondanks dat Feyenoord een goed resultaat haalde in de heenwedstrijd, was de stemming rondom de club niet per se heel positief. "Dat is altijd een beetje zo bij Feyenoord hè? Als je verliest is iedereen dramatisch en als je wint is de tegenstander slecht. Dat ben ik wel gewend."

