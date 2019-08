'Duizend vrienden op Facebook, maar met wie kun je nou écht iets delen?'

Wie op vrijdagavond een rondje geeft in de kroeg heeft plots een heleboel vrienden, legt hij uit. Maar er zit een adder onder het gras: dit soort mensen vinden je leuk vanwege de portemonnee die je trekt, niet om wie je werkelijk bent.

Hetzelfde geldt voor een fenomeen als Facebook. Daar kun je duizend vrienden hebben, zegt Wesley. Maar met wie kun je nou écht iets delen, bijvoorbeeld als het niet zo goed met je gaat?

De cursusleider legt jongeren graag uit hoe je aan de juiste vrienden komt. Dat heeft bij hem ook even geduurd, bekent hij. Een tijdlang had hij vrienden die eigenlijk alleen maar energie opslorpten. Terwijl voor een mooie vriendschap juist "wederzijdse interesse op gelijkwaardige basis" nodig is.

Heleen (20) is naar Rotterdam gekomen voor tips en tricks op vriendschapsgebied. Ze zegt bang te zijn dat mensen haar saai vinden en laten vallen. Iets wat ze in het verleden heeft meegemaakt en haar enigszins schuchter heeft gemaakt. Contact leggen, dat vindt ze moeilijk.

Deze woensdagavond heeft ze geleerd dat het helemaal niet raar is om zelf de eerste stap te zetten. En dat ze - als die stap eenmaal een feit is - niet meteen haar complete levensverhaal moet gaan vertellen. "Het kan ook beginnen met een compliment als: wat heb jij leuke schoenen."

Ook Caroline (24) vindt contact leggen niet zo simpel. Zeker niet in tijden waarop leeftijdgenoten continu op hun mobieltje staren of met 'oortjes' in naar muziek luisteren.

De workshop? Die vond ze leerzaam. En bovendien een stevig steuntje in de rug. Het is alleen al fijn, zegt ze, om te weten dat ze niet de enige is die het lastig vindt om aan iemand te vragen: "Zeg, zullen we nog een keer afspreken?"

