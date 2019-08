Rotterdam bezuinigt op surveillanten in metro

De gemeente Rotterdam trekt minder geld uit voor de surveillanten in de metro. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro, dat is meer dan 10 procent van het huidige budget (4,2 miljoen euro). RET en gemeente overleggen over welke gevolgen de maatregel heeft.

"We moeten over de hele linie bezuinigen. We denken dat het inmiddels een tandje minder kan met de subsidie voor OV-surveillanten, omdat het met de veiligheid in het OV best goed gaat", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De OV-surveillanten zijn de beveiligers die van woensdag- tot en met zaterdag in de metro toezicht houden. Ze rijden mee op het traject Rotterdam-Hoogvliet en Capelle-Hoogvliet.

Op dit moment worden honderd mensen verspreid ingezet. Een deel van hen komt van een beveiligingsbedrijf.

Leefbaar-voorman Joost Eerdmans heeft zich in het verleden namens zijn partij en als wethouder hard gemaakt voor de komst en uitbreiding van de toezichthouders in de metro. Ook nu is hij verbaasd.



Onbegrijpelijk

De ondernemingsraad van de RET noemt de beslissing van de gemeente Rotterdam 'onbegrijpelijk en onverstandig'. "Wij zijn tegen elke bezuiniging op veiligheid", zegt voorzitter Henk van der Maden. "Ergens kom je aan minder toezicht toe. Als daar dan vervolgens nieuwe incidenten ontstaan, moet je weer ingrijpen. Kortom, dan loop je achter de feiten aan."

Van der Maden snapt de bezuiniging ook niet in het licht van de komst van de Hoekse Lijn. "Ons netwerk wordt uitgebreid. En het is bekend dat bij de NS het traject naar Hoek van Holland een incidentenlijn was. Dan ga je toch niet bezuinigen? We hopen dat de verantwoordelijken nog eens goed nadenken."