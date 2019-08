Hof doet uitspraak tegen vrouw met epilepsie die twee voetgangers doodreed

Het gerechtshof in Den Haag doet donderdag uitspraak in het hoger beroep tegen een vrouw uit Rockanje over een fataal ongeluk. De vrouw kreeg een epilepsie-aanval, toen ze bij Hellevoetsluis twee voetgangers doodreed.

Ze had gelogen over haar epilepsie en kreeg op die manier haar rijbewijs terug. De bestuurster had in 1992 een trap van een paard tegen haar hoofd gekregen. Sinds die tijd had ze last van epileptische aanvallen. Ze had al acht andere ongelukken veroorzaakt. Toch stapte ze steeds weer in de auto.

Bij het ongeluk op 30 mei 2014 kwamen de Polen Sylwia (23) en Grzegorz (29) om het leven. Sylwia was op slag dood. Grzegorz overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Een paar dagen na het dodelijk ongeluk werd de toenmalige douaneambtenaar weer achter het stuur van een auto aangetroffen, terwijl haar rijbewijs was ingenomen. Ook de waarschuwing van haar omgeving niet meer in de auto te stappen negeerde de vrouw stelselmatig.

De rechter in Rotterdam veroordeelde de vrouw eerder tot twee jaar cel, vier keer zo lang als justitie had geëist. De vrouw ging tegen die straf in beroep.

Hersenschade

Volgens deskundigen kan de vrouw door de hersenschade niet goed inschatten of ze weer in de auto moet stappen. Justitie neemt die conclusie over en heeft daarom in hoger beroep alleen een taakstraf geëist.