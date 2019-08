Geen celstraf voor fataal ongeluk Hellevoetsluis

De 54-jarige Julia H. uit Rockanje is donderdag in hoger beroep veroordeeld voor het doodrijden van twee voetgangers in Hellevoetsluis. Ze moet een paar duizend euro schadevergoeding betalen en mag niet auto meer rijden.

Volgens het gerechtshof is H. sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Als ze opnieuw de fout ingaat moet ze wel een half jaar de cel in.

Bij het ongeluk op 30 mei 2014 kwamen de Polen Sylwia (23) en Grzegorz (29) om het leven. Sylwia was op slag dood. Grzegorz overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Epileptische aanval

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de vrouw tijdens de aanrijding een epileptische aanval had. Daardoor kan ze zich ook niets meer herinneren van het ongeval.

Julia H. kreeg in 1992 een trap van een paard tegen haar hoofd. Sindsdien heeft ze last van epileptische aanvallen. Ze had al acht andere ongelukken veroorzaakt. Ze loog over haar medische toestand om haar rijbewijs terug te krijgen.

Een paar dagen na het dodelijk ongeluk werd de vrouw opnieuw achter het stuur van een auto aangetroffen, terwijl haar rijbewijs was ingenomen. Ook waarschuwingen vanuit haar omgeving om niet meer in de auto te stappen negeerde de vrouw.

Hersenschade

De rechter in Rotterdam veroordeelde de vrouw eerder tot twee jaar cel, vier keer hoger dan de eis van justitie. De aanklager ging mee in het oordeel van deskundigen dat de vrouw niet verantwoordelijk kan worden gehouden omdat ze door de hersenschade niet goed kan inschatten of ze wel of niet in een auto kan stappen.

Het hof zegt nu dat de vrouw wel verantwoordelijk kan worden gehouden voor het veroorzaken van het ongeval. "Ze wist dat ze voor het ongeval epileptische aanvallen had gehad en ook een aantal auto ongevallen, sommige als gevolg van een aanval. Daarnaast was ze lange tijd niet meer op controle gegaan voor haar epilepsie", aldus het gerechtshof in de uitspraak .

Het rijbewijs van H. is ingenomen en ze mag in theorie over een jaar een aanvraag doen voor een nieuw rijbewijs. Daar moet wel iemand van de Reclassering bij zijn, zodat ze niet opnieuw kan liegen over haar medische problemen.