Indië-herdenking: Vragen over de periode in Nederlands-Indië waren gewoon niet gewenst

"Mijn moeder is daar geboren en opgeroeid en mijn vader is daar vijf jaar soldaat geweest als Nederlandse jongeman van '46 tot 1950." Dat zei Rotterdamse Susan van der Schoor donderdagochtend op Radio Rijnmond, vlak voor de Indië-herdenking in Rotterdam

"Van hem heb ik niet zo heel veel gehoord, want het was een item dat helemaal niet bespreekbaar was en we moesten er ook maar niet naar vragen."

Het is dit jaar 74 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting. Daarmee kwam er toen ook een definitief einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden, waar Nederlands-Indië deel vanuit uitmaakte. Van der Schoor hield tijdens de herdenking op de Boompjes in Rotterdam een toespraak.

Niet gewenst

"Pas sinds een jaar of vijf ben ik wat intensiever op zoek gegaan naar mijn roots en dat betekende ook veel lezen, veel informatie zoeken en naar de Indië-herdenking in Den Haag gaan. En ik werd vorig jaar geattendeerd op de herdenking in Rotterdam, want ik wist helemaal niet dat dat bestond", zegt Van der Schoor.

"Mijn vader vertelde graag over zijn soldatenleven en het mooie Indië, maar mijn moeder heeft het daar zwaar gehad als 100 procent Indische vrouw in de Kampung levend en daarna naar Nederland komend. Zij voelde zich Nederlands en vragen over de periode in Nederlands-Indië waren gewoon niet gewenst. Dat voel je als kind ook wel aan."

Nog geen verhaal

In de toespraak ging de Rotterdamse dan ook vooral in op het gebrek aan informatie over het eigen verleden. "Mijn verhaal is eigenlijk dat ik nog niet echt een verhaal heb. Na mijn pensioen ging ik de Indische kant op. Ik heb van mijn broer pas twee jaar geleden een foto van mijn Indische oma gekregen, maar die is al in de jaren '60 overleden. De ene foto die er is heb ik laten retoucheren bij een fotograaf zodat ie er mooi uitziet en dat is het. "

Van der Schoor gebruikt de komende tijd om dieper te graven naar haar afkomst. "Nu ben ik Indonesisch aan het leven, want volgend jaar hoop ik voor het eerst in mijn leven naar Indonesië te gaan. Ook al ben ik er nooit geweest, het zit wel in mijn genen."