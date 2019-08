Een brede keuvel geeft status. Hoe breder, hoe mooier. En zo komt de uitdrukking 'wie het breed heeft, laat het breed hangen' uit de klederdracht. Want een keuvel is de kap die vrouwen in klederdracht op het hoofd dragen.

"De prijs van de keuvel werd bepaald door de breedte van de keuvel", zegt Anneke Jongejan van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. "Het was heel kostbaar om te laten maken." Ook op Goeree-Overflakkee is lang klederdracht gedragen. In het streekmuseum is de kleding te zien. Onlangs is zelfs speciaal voor één van de medewerkers een set gemaakt.

Corrie Kersten is er trots op dat zij de klederdracht mag dragen. Samen met Anneke Jongejan laat ze zien dat het niet zomaar een jurk is. Het begint met een Franse onderbroek van katoen en driekwart lengte. Daaronder zwarte kousen en schoenen met een bandje over de wreef.

Gouden krullen

“Daar overheen een witte katoenen onderrok”, vertelt Jongejan. “Dan een zwarte wollen rok en daar bovenop een mooie rok met een voering van tule ter versteviging.” Uiteraard hoort een brede keuvel bij de kleding. De keuvel is versierd met gouden krullen.

Het is niet de dagelijkse kleding van Corrie Kersten: “Gelukkig niet, maar ik vind het wel heel leuk om ermee te lopen en ik voel me vereerd dat de jurk voor mij gemaakt is. Ik hoop dat ik hem nog veel kan laten zien”, besluit ze.

Ook de uitdrukking kap en keuvel is te herleiden naar de klederdracht. Het betekent de hele boel. En nu we weten wat er allemaal komt kijken bij het dragen van klederdracht, is dat goed verklaarbaar!