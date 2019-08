Feyenoord door naar laatste voorronde van de Europa League na gelijkspel (1-1)

Feyenoord heeft donderdagavond in Georgiƫ de laatste voorronde van de Europa League bereikt. De Rotterdammers speelden tegen Dinamo Tbilisi met 1-1 gelijk. Vorige week won Feyenoord al in de Kuip met 4-0.

Beide ploegen schotelden een onaantrekkelijke wedstrijd voor. Namens Feyenoord kreeg Steven Berghuis de grootste kans. In de tiende minuut schoot de aanvaller op de paal. Dinamo Tbilisi kreeg halverwege de eerste helft de grootste kans. Bakar Kardava stuitte op Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer.

Wel in de tweede helft doelpunten

Tijdens de tweede helft was er in elk geval meer leven in de brouwerij. Feyenoord kwam echter op achterstand na slecht uitverdedigen van Jan-Arie van der Heijden. Levan Shengelia pakte het cadeautje uit. Dinamo Tbilisi kon alleen niet lang van de 1-0 genieten. Eric Botteghin maakte uit een corner de 1-1.

Na het Rotterdamse doelpunt was de return definitief gespeeld, al gaf Feyenoord een paar keer bijna nog een goal weg. Shengelia en Nika Ninua kregen namens Dinamo Tbilisi twee grote kansen.

Feyenoord treft in de laatste voorronde van de Europa League de winnaar van het duel tussen Hapoel Beer Sheva uit Israël en het Zweedse team IFK Norrköping.

Dinamo Tbilisi - Feyenoord 1-1 (0-0)

52' 1-0 Levan Shengelia

57' 1-1 Eric Botteghin

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin (69' Kelly), Van der Heijden, Haps (69' Malacia); Tapia, Kökcü, Burger; Narsingh, Berghuis (79' Bannis), Larsson