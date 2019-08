Vakantie vieren bij Ouddorp Duin: 'Je verveelt je hier nooit'

Tussen de vakantieparken in Ouddorp ligt Ouddorp Duin. Een gebied waar toeristen en de lokale bevolking binnen en buiten terecht kunnen op een stralende dag, maar ook bij slechter weer zoals donderdag. Voor jong en oud is er genoeg te beleven.

"We wilden eigenlijk een elk-weervoorziening maken", zegt Simone Baijens van stichting Ouddorp Duin én manager van het nabijgelegen strandtheater De Houten Kaap. En dat is goed gelukt met een binnenspeelplaats, een theater en het strand om de hoek.

"Als het lekker weer is weet iedereen het strand te vinden en zijn er activiteiten buiten. Als het weer tegenvalt is er binnen theater, legomiddagen, knutselen, een bingo of familiequiz", somt Simone op.

Ouddorp Duin trekt mensen uit binnen- en buitenland. "Je ziet hier duidelijk een mix", zegt Simone. "De helft is de lokale bevolking, en voor de andere helft zijn het toeristen die hiernaartoe komen."

Knutselen

Binnen kan er volop gespeeld en geknutseld worden. Tientallen kinderen maken daar donderdagochtend al gretig gebruik van.

Begeleider Janine Krol laat de volle knutselkasten zien. "Hier liggen spullen om te zagen, timmeren, mozaïeken... We hebben ook textielstiften, kwastjes, schorten en verf. Met de inhoud van deze kasten kunnen we van alles doen met de kinderen."

Opvrolijken

Janine volgde de opleiding Recreatie en Toerisme. Inmiddels is ze fulltime werkzaam bij Ouddorp Duin, waar ze het goed naar haar zin heeft. "Je bent altijd met gasten bezig die vrolijk zijn, of kinderen die je weer herkennen. Je kunt iedereen helpen. We proberen mensen hier op een regenachtige dag op te vrolijken met activiteiten."

Het programma valt in de smaak bij de gasten. "Er wordt hier veel georganiseerd, dat is hartstikke leuk", zegt een man uit Veenendaal die met zijn gezin op vakantie is in Ouddorp. "Het weer is iets minder, maar toch is het leuk om hier te zijn. Er is een hoop te doen, dus we vermaken ons uitstekend. We zijn afgelopen weekend op het strand geweest, maar daar waaide je letterlijk weg."

Buiten

Net als binnen is ook buiten genoeg te beleven, ondanks het tegenvallende weer donderdag. Bob Besselink verhuurt vlak naast De Houten Kaap fietsen, steps en Segways. "Gewone fietsen, ongewone fietsen, tandems of bakfietsen: eigenlijk alles wat mensen vandaag de dag op weg helpt van A naar B", legt hij uit.

Onder de items zijn ook e-steps, die in Nederland verboden zijn op de openbare weg. Dat geldt overigens voor meer dingen die Bob verhuurt, zoals Hoverboards. "Maar hier is het een soort particulier terrein. Daar mag je wel op dit soort apparaten rijden." Ook worden clinics georganiseerd, waar mensen onder begeleiding leren gebruik te maken van deze apparaten.

Presentator Erik Lemmers heeft donderdagochtend de eer om een Segway uit te proberen. Dat is een elektrisch zelfbalancerend vervoersmiddel. "De kunst is om mee te balanceren. Je moet in het midden en rechtop staan", vertelt Bob. Het besturen van de Segway gaat Erik goed af. "Ik vind het een knappe uitvinding."

Tekst gaat verder onder de foto



Surfen

De tocht op de Segway wordt ingezet richting het strand. Daar zijn de begeleiders van surfschool Natural High, zoals Pak-Him, bezig met een surfles als onderdeel van het surfkamp. "De ene persoon pakt het sneller op dan de ander", zegt Pak-Him. "Dat moet je als instructeur opmerken en die kinderen dan wat meer tijd geven en extra begeleiden."

Collin is sinds zondag op surfkamp. Hij kwam langzaam op gang, maar kan inmiddels zelfstandig op een surfplank staan. "Dat heb ik van Pak-Him geleerd. Ik heb het goed onder de knie nu. Maar vandaag ga ik niet surfen, want ik heb afgelopen nacht niet goed geslapen."



Op het strand worden ook allerlei spelletjes georganiseerd of kunnen kinderen gaan strandjutten . Het is wel duidelijk: bij Ouddorp Duin is genoeg te beleven. "Je verveelt je hier nooit", zegt een kind.