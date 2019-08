Herdenking voor Dordtse scholier Arend

Het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht organiseert vrijdag een bijeenkomst om de 14-jarige Arend te herdenken. De scholier kwam vorige week om het leven bij een val in een ravijn in Spanje.

"Het gaat om een besloten bijeenkomst voor ouders, leerlingen en personeel van de school. Het is ook voor ons onduidelijk hoeveel mensen er komen. Toch vonden we het belangrijk om dit moment te organiseren", zegt rector Hans Dekker.

Overleg met nabestaanden

"De afgelopen dagen hebben we als school alleen maar informatie gedeeld. Verder hebben we geen rol gehad. De bijeenkomst is georganiseerd in samenspraak met de nabestaanden. Ook voor hen is bepaald om de bijeenkomst besloten te houden."

Bij de bijeenkomst is ook slachtofferhulp aanwezig. Het lichaam van Arend is volgens de rector nog niet terug in Nederland.

Zoekactie

Arend was met zijn familie op vakantie in Espot in de Pyreneeën. Hij was de oudste van vier kinderen en besloot niet mee te gaan toen het gezin op excursie ging. Bij terugkomst op de camping bleek Arend spoorloos.

Na een grote zoekactie werd hij vrijdag dood in de bergen gevonden. Hoe hij in het ravijn terecht is gekomen, is onbekend.