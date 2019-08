Feyenoorders vanuit Tbilisi: 'Wat een geweldige stad'

Veel Feyenoorders zijn er niet, maar degenen die in Tbilisi zijn, genieten met volle teugen van de Georgische hoofdstad. "We zijn in veel steden geweest, maar dit overtreft alles", zeggen een vader en zoon op het terras.

De temperatuur is ruim boven de dertig graden, de drank is goedkoop én er wordt ook nog eens gevoetbald donderdagavond. Ideale omstandigheden voor een voetbalsupporter. Helemaal na de 4-0 overwinning van Feyenoord op Dinamo Tbilisi van vorige week.

"Iedere realist zou zeggen dat ze dit niet meer weggeven, maar ook wij kennen Feyenoord langer dan vandaag", lacht een supporter tijdens onze uitzending op Facebook Live.



Goed nieuws Jørgensen

Sinclair Bischop en Dennis van Eersel lopen door Tbilisi en kijken vooruit naar donderdagavond. "Dit zijn leermomenten voor de jonge jongens. Als de stand het toelaat zullen zij zeker minuten krijgen", denkt Sinclair.

Dennis heeft goed nieuws over de Deense spits die in Rotterdam is gebleven. "Met Nicolai Jørgensen gaat het de goede kant op. Stam weet nog geen termijn wanneer hij weer kan spelen, maar hij traint inmiddels weer buiten. Dat vordert gestaag, al duurt het nog wel een paar weken voordat hij weer wedstrijden kan spelen."