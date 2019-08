Best of Nature op TV Rijnmond: unieke vogelspotplek

Best of Nature op TV Rijnmond: Aan de kust van Goeree-Overflakkee

"Ik ben geboren en getogen in Oude Tonge en ik ben apetrots dat Tij op Goeree-Overflakkee staat. Dat wij zo'n uniek vogelobervatorium op ons eiland hebben", zegt Chantal Burg van Natuurmonumenten in de tv-serie Best of Nature.

Het observatorium heeft de vorm van een ei van de grote stern en is acht meter hoog en elf meter lang. Er is rondom een wijds uitzicht over het Haringvliet en de Haringvlietsluizen.

"Waarom maken we zoveel plannen om gebieden in de hele wereld te bezoek, terwijl we hier zo'n ontzettend mooi gebied hebben, zo dichtbij huis", vervolgt Burg. "Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen."

Haar collega, boswachter Jan de Roon beaamt dat. "Ik zit al 34 jaar bij dezelfde werkgever, dus dan ben ik niet zo voor verandering. Maar omdat het in je werkgebied zo veel veranderd constant blijft het boeien. Ik denk dat ik daarom nog steeds hier ben. Collega's zeggen over mij Mister Kwade Hoek. Dit is een beetje mijn gebied."



De kust van Westvoorne en Goeree-Overflakkee werd dit jaar in Berlijn door de grootste toeristische reisbeurs ter wereld uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld. "We wisten wel dat we tot de genomineerden behoorden, maar als je dan de eerste prijs wint is dat toch wel heel bijzonder", zei wethouder Tea Both van Goeree-Overflakkee daarover donderdagochtend op Radio Rijnmond.

Haar collega-wethouder Marja Roza van Westvoorne denkt dat de prijs te danken is aan de gevarieerdheid en toegankelijkheid van het gebied. "Het gaat niet alleen om bos, duinen en meren. Het is de variatie, de vogelpopulatie, allerlei verschillende planten die je bij ons in de duinen kunt vinden."