Mislukte oud-Feyenoorder 'meest getalenteerde Georgische speler ooit'

Bij de naam Georgi Demetradze gaat er misschien niet direct een belletje van herkenning rinkelen. Toch is de oud-Feyenoorder een grote naam in zijn geboorteland Georgiƫ.

Via Dinamo Tbilisi belandde hij in 1997 in Rotterdam. Hij speelde slechts negen wedstrijden voor Feyenoord, maar maakte daarna bij onder meer Dinamo Kiev en Real Sociedad wél furore.

Irakli Bukhal is momenteel perschef bij Dinamo Tbilisi en vertelt over de nu 42-jarige Demetradze, die in eigen land zelfs werd veroordeeld tot een celstraf.