Zomeragenten aan de slag op Goeree-Overflakkee

Initiatiefnemer van deze proef met zomeragenten zijn Richard den Boer en zijn collega Sacha Houtman. "We zochten naar een oplossing om extra service te creëren voor bezoekers van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland", zegt Richard. "We deden een landelijke oproep aan politievrijwilligers om alsjeblieft onze kant op te komen. In ruil daarvoor bieden wij een vakantiehuisje aan."

Vrijwilligers

Politievrijwilligers doen politiewerk naast hun reguliere baan. "Tot nu toe zijn onze ervaringen zeer positief", zegt Richard. "De collega's zijn gemotiveerd, draaien alle meldingen en incidenten mee en komen - zoals ik ze elke ochtend zie lopen - met plezier naar hun werk."

Meer dan dertig agenten hebben gehoor gegeven aan de oproep voor zomeragent. Vier agenten worden per week ingezet. Een van de mensen die op dat aanbod is ingegaan, is Loek Smid uit Amsterdam. Hij verblijft deze week op een vakantiepark in Herkingen, samen met zijn vrouw.

Vier dagen surveilleert hij op het strand van Ouddorp en bij de strandtenten. Hij houdt toezicht, handhaaft of er wel op de juiste plekken gesurft wordt en let op de openbare orde. De andere dagen heeft hij vrij. "We hebben ons kostelijk vermaakt. Er zijn zulke leuke dorpjes in deze omgeving", zegt Loek.

Krenten uit de pap

Hij hoefde niet lang na te denken om op Goeree-Overflakkee aan de slag te gaan. "Dit zijn toch wel de krenten uit de pap voor een vrijwilliger. Zeker als je op zo'n strand dienst kan doen en van de gemeente een huisje toegewezen krijgt", vertelt hij. "Dat is alleen maar geweldig."

Volgend jaar weer? "Als mijn gezondheid het toelaat wel", zegt Loek. "Ik ben niet een van de jongste meer. Maar als het weer onder de zelfde voorwaarden is, kom ik zeker terug."

Ook andere zomeragenten zijn positief. "Ik lees berichten van de politievrijwilligers die hier ook geweest zijn en het stroomt over van enthousiasme. Die komen graag nog een keer."