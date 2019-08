Man (85) vindt tas met geld nadat zijn huis is gebruikt als schuilplaats

De melding van een vuurwapen heeft woensdagavond in Rotterdam-IJsselmonde geleid tot de vondst van duizenden euro's.

Agenten gingen op onderzoek uit nadat een automobilist vertelde dat hij bij de Chinese Tuin onder bedreiging van een vuurwapen was beroofd. Twee van zijn vrienden waren op de vlucht geslagen en gebruikten het huis van een 85-jarige man als schuilplaats.

De verdachten van de bedreiging werden na een achtervolging gepakt. Het gaat om drie Rotterdammers tussen de 22 en 27 jaar. Een van hen werd bij zijn arrestatie in zijn been gebeten door een politiehond.

Later op de avond vond de 85-jarige man een tas met duizenden euro's in zijn huis. Van wie het geld is, wordt nu onderzocht.