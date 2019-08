Zeehonden rusten uit in het Grevelingenmeer

In de Grevelingen leven ruim honderd zeehonden. Hun territorium is een lagune bij het eilandje Stampersplaat. Staatsbosbeheer organiseert twee keer per week een excursie naar de zeehondenkolonie.

De zeehonden zoeken om verschillende redenen hun heil in het grootste zoutwatermeer van West-Europa. "Er zit hier veel vis, dus ze hebben voldoende voedsel. Ook is er weinig verstoring, het is hier schoon en het is er rustig. Ze vinden dit een heel prettige plek", zegt boswachter Digna Mielard.

Dat er genoeg vis leeft in het gebied is van groot belang. "Een gewone zeehond eet drie tot vier kilo vis per dag. Dat is aardig wat, zeker met meer dan honderd zeehonden." Na hun jacht rusten de dieren uit op het droge.

Stampersplaat

Een sloep van Staatsbosbeheer, waar maximaal twaalf mensen aan boord kunnen, vaart twee keer per week richting de Stampersplaat. Die tochten zitten doorgaans vol.

"Dit is sowieso een mooi eiland, omdat er ook wilde planten groeien", zegt Digna. Ook veel vogels vinden het een fijne plek. Recreanten kunnen hun bootje aanmeren bij het eiland en vrij rondwandelen. Lopen op de lagune, waar de zeehonden liggen, is niet toegestaan.

Respect

"Het gebeurt wel eens dat sommigen te dichtbij komen of zelfs op die stenen gaan staan, maar dat is absoluut niet de bedoeling", zegt Digna. Niet alleen kan je ze daarmee verstoren, maar ook de bacteriën die mensen meedragen kunnen gevaarlijk zijn voor de dieren. "Geniet ervan, maar respecteer ze wel", adviseert de boswachter.

Met de sloep van Staatsbosbeheer pakt Digna het voorzichtig aan. "Zelf varen we ernaartoe en kijken we hoe dichtbij we kunnen komen. Zodra we zien dat ze onrustig worden, houden we afstand."

Mooiste plek op aarde

Hoewel Digna de zeehonden al vaak genoeg heeft gespot in de Grevelingen, blijft het voor haar een bijzonder gezicht. "Ik reis zelf heel veel, maar de Grevelingen is voor mij de mooiste plek op aarde. Dat die zeehonden hier liggen blijft mooi. Het zijn bijzondere beesten, die veel mensen niet zomaar zien. Wij mogen er iedere keer weer van genieten, dus dat blijft leuk."