El Khayati tekent eindelijk in Qatar

Abdenasser El Khayati is de komende twee jaar speler van Qatar SC. De Rotterdamse middenvelder had al weken zijn zinnen gezet op een transfer, maar ADO Den Haag liet hem niet gaan.

Vorige maand gaf hij nog aan dat voor hem alle opties open lagen. Ook een eventuele transfer naar Feyenoord. De 30-jarige El Khayati had nog een doorlopend contract, nadat hij in 2017 werd overgenomen van Queens Park Rangers. Donderdagmiddag kwamen de Haagse club en Qatar SC tot een overeenstemming.

De carrière van de Rotterdammer is opvallend te noemen. Via de jeugd van Feyenoord, belandde hij via Excelsior bij de amateurs van Leonidas. Uiteindelijk verkaste bij na een goede periode bij Kozakken Boys bij Burton Albion, waar hij een transfer naar Queens Park Rangers verdiende.

Zaterdag speelt zijn oude club ADO Den Haag tegen Sparta. De kans dat El Khayati mee zou doen was al nihil, omdat hij dit seizoen nog niet in actie was gekomen voor het elftal van trainer Fons Groenendijk.