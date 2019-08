Adam Hickox assistent-dirigent bij Rotterdams Philharmonisch

In die rol gaat hij onder anderen chef-dirigent Lahav Shani en de eredirigenten Yannick Nézet-Séguin en Valery Gergiev assisteren tijdens repetities.

Hickox vervult de functie van assistent-dirigent naast de Duitse dirigente Corinna Niemeyer. Hij gaat ook zelf concerten dirigeren.

Op 5 april volgend jaar maakt hij zijn dirigeerdebuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest met de familievoorstelling Peer Gynt.

Hickox studeerde aan de Royal Academy of Music. Onlangs dirigeerde hij de Britse première van Still for viola and chamber orchestra van Thomas Larcher. Die werd uitgezonden op de BBC radio.