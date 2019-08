Burger: 'Feyenoord had gewoon moeten winnen'

Wouter Burger startte donderdagavond in de basis tijdens de return van Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. Hij was na afloop niet tevreden over het 1-1 gelijkspel. "Je had gewoon moeten winnen", was zijn eerste reactie.

"Uiteindelijk moeten we iets meer geduld hebben. Het ging in een te laag tempo vandaag. Het was een beetje plichtmatig", zegt Feyenoord-middenvelder Burger. "Maar we zijn door naar de volgende ronde. Dan moet het stukken beter."

De laatste weken pakt Burger veel minuten mee in het eerste van Feyenoord. "Ik moet nog wel veel dingen beter doen", geeft Burger toe. "Maar het is mooi dat ik nu ervaring op kan doen, om later een hoger niveau te halen."

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Wouter Burger na Dinamo Tbilisi-Feyenoord (1-1).