Feyenoord treft Israëlisch team en Hasselbaink in laatste EL-voorronde

Nigel Hasselbaink in zijn Excelsior-periode

Feyenoord neemt het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen Hapoel Beer Sheva. De Rotterdammers spelen in de play-off nog twee wedstrijden tegen de Israëlische ploeg. Bij Hapoel Beer Sheva voetbalt Nigel Hasselbaink, die namens Excelsior elf doelpunten in 49 wedstrijden scoorde.

Hapoel Beer Sheva rekende in de derde voorronde van de Europa League af met IFK Norrköping uit Zweden. Het heenduel eindigde in 1-1. Tijdens de terugwedstrijd waren de Israëliërs met 3-1 te sterk. In het tweede duel maakte Hasselbaink een goal en gaf hij een assist.

Feyenoord neemt het donderdag 22 augustus thuis op tegen Hapoel Beer Sheva. De return is in Israël is op donderdag 29 augustus.