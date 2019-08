In een huis in de Narcissenstraat in Rotterdam-Feijenoord is een onbekende hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. Experts van de brandweer en politie kijken om wat voor stof het precies gaat.

De politie deed de vangst in een onderzoek naar verdovende middelen. In de straat is later een tweede inval in een huis geweest.

Twee mannen zitten vast.