Stam complimenteus en kritisch na Dinamo Tbilisi-Feyenoord

Ondanks het 1-1 gelijkspel bij Dinamo Tbilisi-Feyenoord was trainer Jaap Stam ook over een aantal punten tevreden bij zijn ploeg. "Je blijft wel kritisch", zegt Stam op de persconferentie. "Maar ik heb ook heel veel complimenten gegeven."

Na afloop van de return in de derde voorronde van de Europa League ging Stam ook in op de gele kaart voor Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis. Hij kreeg die kaart vanwege het wegtrappen van de bal. "Het is inherent aan een speler die graag wil en het beste eruit wil halen", legt Stam uit.

Kijk hierboven naar de volledige persconferentie van Feyenoord-trainer Jaap Stam na het 1-1 gelijkspel tegen Dinamo Tbilisi.