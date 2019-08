Meisje ligt bewusteloos bij Brug over de Noord na overdosis drank op feestje

Een 16-jarig meisje uit Zwijndrecht is donderdagavond bewusteloos aangetroffen bij een brug. Oorzaak: overmatig alcoholgebruik.

De tiener had op een feest in Papendrecht veel te veel gedronken, meldt Alblasserdamsnieuws. Samen met een vriend was zij onderweg naar haar woonplaats.

Onderweg ging het steeds slechter met het meisje. Bij de Brug over de Noord bij Alblasserdam braakte de Zwijndrechtse een aantal keer en raakte bewusteloos.

Een taxichauffeur die over de Grote Beer (N915) de brug reed, zag het meisje ter hoogte van de bushalte liggen en verleende eerste hulp. Ook belde hij 112.

Niet veel later kwamen de politie en een ambulance met spoed ter plaatse. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht.