Zoon kapitein SS Rotterdam: Toen ik 9 was mocht ik mee naar New York

Bijna elk cruiseschip dat de haven binnenvaart, komt Arjen bekijken. "Ik kom hier om de Zuiderdam te zien binnen loodsen. Dat is zo mooi om te zien! Ik heb al bij de Waalhaven gestaan. Dan ging hij met de punt erin en draait hij 180 graden", zegt Arjen enthousiast tegen verslaggever Maikel Coomans op Radio Rijnmond.



"Dat is gewoon waanzinnig, zo gaaf. Dat zo'n groot schip van drie voetbalvelden lang zo heel relaxed achteruit komt varen. De Holland America Line is daar echt top in, die hebben alleen maar goede kapiteins."

De vader van Arjen overleed vijftien jaar geleden. Hij mocht als kind regelmatig mee op cruise. "Toen ik 9 jaar was mocht ik mee naar New York voor het eerst, in de tijd dat cruisen nog echt exclusief was. Dan werden we opgehaald bij JFK (luchthaven, red) in New York en dan kwam er zo'n mooie Cadillac voorrijden en dan gingen we naar het cruiseschip. Dan werd de rode loper uitgelegd."

Af en toe komt hij nog in het schip van zijn vader, het ss Rotterdam, zegt hij trots. "Als je binnenkomt op het schip nu zie je de foto's van alle kapiteins en mijn vader hangt daar tussen."