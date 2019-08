Ook Henk Krol doet mee aan Rotterdamse armoedechallenge

"Het meest bijgebleven bij mij is dat mensen zich niet realiseren dat er zoveel mensen in de problemen zitten", zegt Krol vrijdagochtend in de ochtendshow op Radio Rijnmond.

"En dat het ook heel vaak komt door schulden die mensen hebben gemaakt en dat ook heel vaak de overheid de oorzaak is", zegt Krol. "Die zorgt dan dat je zes keer zoveel moet betalen als het oorspronkelijke bedrag. Ja, en dat mensen dan in de problemen raken, is iets dat we als overheid ook echt kunnen veranderen. Ik hoop dat dat het bewustzijn is wat doordringt, ook in de Tweede Kamer."

Het zomerreces is inmiddels afgelopen, dus Henk Krol gaat van start in de herfstvakantie. De actie in Rotterdam is bedacht door Warm Rotterdam, een initiatief van de Pauluskerk.