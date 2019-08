Maandag pas open, maar nu al de preview: 'Goedemorgen Maastunnel!'

De gemeente Rotterdam beslist vrijdagmiddag of de Maastunnel na het weekend echt open kan. Maar verslaggever Maikel Coomans is nu al in de totaal gerenoveerde tunnelbuis geweest en verstoorde daar op geheel eigen wijze de serene de rust.

De oostbuis van de Maastunnel is nog helemaal schoon en leeg als Coomans zijn camera opstelt. Een bijzonder moment, vindt de verslaggever. Hij ademt diep in en roept keihard: "Goedemorgen Maastunnel". De galm houdt secondelang aan.

Er is twee jaar aan de Maastunnel gewerkt. Vorig jaar ging de westbuis al open en kon het verkeer kennismaken met de nieuwe looks van de monumentale tunnel.

Het asfalt is blinkend geel, net als ooit de gele klinkers die ooit in de tunnel lagen. Dat schept verplichtingen, erkent Henriëtte Edens van Stadsbeheer. "We zullen de tunnel regelmatig moeten schoonmaken."

Ook het veiligheidssysteem in de tunnel is bij de tijd gebracht. Zo hangen er nieuwe camera's in de tunnel. De beelden ervan worden permanent bekeken in de centrale bij het Kleinpolderplein.

Afgelopen woensdag is er een grote test geweest, waarin allerlei verkeerssituaties zijn geoefend. De resultaten daarvan worden vrijdagmiddag besproken. Als alles goed is, wordt dan ook de officiële ingebruikname van de tunnel getekend.

Maandagochtend rijdt om 05:15 uur eerst een historische RET-bus door de tunnel. Daarna is de tunnel open voor het publiek.

De Maastunnel is sinds juli 2017 dicht. Al die tijd moesten automobilisten die van noord naar zuid wilden via de Erasmusbrug of de Willemsbrug. Verkeersdeskundige Otto Blom van de gemeente Rotterdam is tevreden over de manier waarop dat is gegaan.

Edens kan niet beloven dat de Maastunnel nooit meer dicht gaat. Sowieso zijn er nog nachtelijke afsluitingen om eventuele kinderziektes op te lossen die aan het licht komen na de ingebruikname.

Dat betekent dat de Maastunnel de komende vier weken na de opening nog vaak 's nachts dicht is, vaak alleen richting zuid (12x), maar ook regelmatig in beide richtingen (5 keer).