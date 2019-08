Buurtkastje met voedsel in Schiedam loopt als een tierelier

Het is bijna niet aan te slepen, het gratis voedsel in het buurtkastje in de Schiedamse wijk De Gorzen. Mieke Wigmans besloot om voedsel dat mensen over hebben in een kastje voor de deur te zetten.

"Ik zag op Facebook iemand die zelf die kastjes maakt in een of ander dorp en zo ben ik op het idee gekomen om dit te gaan doen. Ik dacht, dat is nou echt iets voor De Gorzen", zegt Wigmans tegen verslaggever Maikel Coomans op Radio Rijnmond.

Mini-biebs

Het werkt zoals de succesvolle mini-biebs in straten. Daarbij kunnen mensen een tweedehands boek uit het kastje pakken en er eventueel een ander boek voor in de plaats inzetten.

"Het is eten dat mensen in de kast hebben staan en niets mee doen. En die brengen het hier bij het buurtkastje. Andere buren die het dan wel kunnen gebruiken, kunnen het lekker meenemen."

Het is niet nodig om iets terug te leggen in het kasje, maar het moet mensen wel aan het denken zetten. "Heb ik ook nog iets liggen wat ik niet gebruik?"

Gemeenteraad

Het voedselkastje aan de Groenenlaan 38A is enorm populair in de buurt en het verhaal is inmiddels ook doorgedrongen in de Schiedamse gemeenteraad. "Die heeft al belooft om een grotere voedselkast te leveren."