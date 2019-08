Agoeti's, blauwgele ara's en een caracal: vreemde snuiters kijken in Faunapark Flakkee

Om 10:00 uur gaat het park open en stromen de toeristen uit Duitsland, België en Nederland binnen. Op een gemiddelde dag trekt het park in Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee ruim driehonderd bezoekers.

"We zien het elk jaar toenemen", zegt Petra Blokker van Faunapark Flakkee, dat in 1995 werd opgericht. In het park zijn vooral kleinere dieren, zoals knaagdieren, katachtigen en vogels.

"We hebben niet echt de ruimte voor een paar olifanten", legt Petra uit. "En die heeft iedereen al. We willen graag de dieren laten zien die je in de grote dierentuinen niet ziet. En dat wordt op prijs gesteld."

Vreemde snuiters kijken

Petra omschrijft de ervaring in haar park als 'lekker vreemde snuiters kijken'. Blauwgele ara's, agoetie's, moeraskatten, Chinese boomeekhoorns, de Rode Neusbeer, beverratten, Siberische wezels en nog veel meer. Faunapark Flakkee heeft in totaal 72 verschillende diersoorten, allemaal op 2,5 hectare grond.

In het park staan automaten waaruit je maiskorrels kunt kopen om zelf de dieren te voeren. Die kun je aan iedereen geven, al lust niet elk dier mais. "Roofdieren eten geen maiskorrels. Het kan geen kwaad, maar het is zonde van de maiskorrels", lacht Petra.

Nagenoeg alle dieren in het park zijn bijzonder, maar geen enkele andere dierentuin in de Benelux heeft moeraskatten. Petra heeft ze wel. Hoe ze daaraan komt? "Dat ga ik niet vertellen, dan heeft straks iedereen ze", zegt Petra geheimzinnig.

Volgens de eigenaar van het park moet iedereen alle dieren kunnen houden, maar wel onder een paar voorwaarden. "Mits je er goed voor kunt zorgen, de geschikte ruimte hebt en het geld om de dieren te onderhouden."

Invasief

Een aantal van de exotische dieren in het park staan op de zogenaamde Europese invasievenlijst. Dat betekent dat de dieren in delen van de EU schade toebrengen, of dat in de toekomst misschien gaan doen. Die dieren mag je niet meer verhandelen of fokken.

Voor sommige diersoorten kan Petra dat begrijpen, maar er staan ook dieren onterecht op de lijst, vindt ze. Zoals de Rode Neusbeer. Daar heeft Petra er twee van. "Als er een van deze zou overlijden, heb je een dier alleen. In mijn ogen is dat voor het dierenwelzijn niet goed."

Kinderen wennen aan dieren

Een vader met twee kleine dochters loopt vrijdagochtend door het park. Hij heeft een abonnement: "Dan kunnen we onbeperkt naar de dierentuin. Het is lekker dichtbij, een leuk uitje voor de kinderen", legt hij uit. Een van de meisjes heeft net een blaadje gevoerd aan een hert.

Hij vindt het ook een mooie plek om zijn kinderen te laten wennen aan dieren, al valt dat niet altijd mee. Voor sommige dieren zijn de meisjes nog wat bang. "Ze schrikken nog wel eens als dieren dicht in de buurt komen. Daar moeten ze aan wennen."