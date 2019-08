Bouwen, bouwen en nog eens bouwen in Rotterdam

Het is een van de grootste opdrachten van dit Rotterdamse stadsbestuur. Ruim 18.000 huizen moeten er de komende vier jaar bij komen. Ook na de zomer wordt er weer flink vaart achter de bouwambities gezet. Wat kunnen we verwachten? En wordt er toch niet teveel sociale woningbouw gesloopt? Een vraaggesprek met bouw-wethouder Bas Kurvers.

Het is een grote wens van de hele gemeenteraad in Rotterdam om snel meer huizen bij te bouwen. Over heel de stad staan de komende jaren heimachines de palen voor nieuwbouw de grond in te stampen.

Wethouder Bas Kurvers pakt de kaart van de stad erbij om wat projecten aan te wijzen. De Rijnhaven is bijvoorbeeld een gebied waar plannen voor woningbouw gemaakt worden. Een deel van de haven zou gedempt moeten worden om woningen te kunnen bouwen, maar ook om een park te maken. Er is de afgelopen weken met de mensen uit de omgeving gesproken en nu gaat er met de wensen van deze bewoners verder gewerkt worden aan plannen. Er wordt voornamelijk gedacht aan hoogbouw op deze locatie.

Een andere bouwlocatie is bij de Merwe4havens. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam wordt in dit oude havengebied bij het Marconiplein gekeken om daar woningen, maar ook nog kleine maakindustrie te mixen. Na de zomer zal er meer bekend gaan worden over deze bestemmingsplannen. “We zijn de enige stad in Europa die het doet op deze manier. Je ziet heel veel steden die zorgen dat heel de haven eerst weggaat en dan komt de stad er pas in.” Rotterdam wil juist een combinatie van beide.

Hoogbouw

Maar er komt ook veel hoogbouw. Dat is nodig om voldoende nieuwe huizen te kunnen bouwen. Rotterdam maakt nu nieuwe hoogbouwplannen die in oktober bekend gemaakt gaan worden. “We gaan Rotterdam een nieuwe skyline geven. De stad heeft veel geleerd van het eerste hoogbouwbeleid. Eerst gingen we de lucht in en was het beneden winderig, kaal en leeg. Toen hebben we gezegd er moeten levendige plinten in die torens komen. Dat je daar ook een restaurantje hebt en niet dat als kantoorpersoneel weg is de hele stad leeg is”, aldus Kurvers

Bij de nieuwe hoogbouwplannen wordt ook gekeken hoe anonimiteit voorkomen kan worden. Wethouder Kurvers: "Nu blijkt dat hoogbouw ook tot anonimiteit kan leiden. mensen kennen elkaar niet meer. Het nieuwe hoogbouwbeleid gaat ook in op die sociale component. Bijvoorbeeld door het maken van gemeenschappelijke verblijfsruimten.”

Niet alleen meer hoge torens dus, maar ook levendigheid en voorkomen van eenzaamheid. Nieuw is ook dat hoogbouw niet meer alleen in het centrum zal verschijnen. Rotterdam wil juist buiten de binnenstad de lucht in met woningen. Bijvoorbeeld op plekken waar veel openbaar vervoer is, anders neemt iedereen de auto. Nu wordt gedacht aan de Rijnhaven, het Hart van Zuid en bij het intercitystation van Prins Alexander.



Slopen sociale woningen

Maar er is ook kritiek op de bouwdrift. Bijvoorbeeld over het slopen van sociale woningbouw om ruimte te maken voor meer duurdere woningen. Oppositiepartijen als DENK, SP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren in de Rotterdamse gemeenteraad wijzen erop dat er juist voor deze doelgroep dan niet voldoende woningen meer zijn.

Wethouders Kurvers blijft toch bij zijn besluit. “Rotterdam heeft teveel sociale woningen. Het is een hele eenzijdige woningvoorraad. Als je een groter huis zoekt, met een tuintje, een huis waar je een gezin kunt stichten, dan moet je al snel buiten Rotterdam gaan zoeken. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Daar willen we in veranderen.”

Kurvers wijst erop dat in de regio ook is afgesproken dat de randgemeenten ook sociaal gaan bouwen. "De provincie heeft dit jaar een nieuw besluit genomen. Er is een aantal gemeenten aangewezen waartegen is gezegd: Je moet meer sociaal gaan bouwen, want je doet er te weinig aan. Wij zijn als provincie er ook om in te grijpen als er niet aan de verplichtingen wordt voldaan”, aldus Kurvers.

Wethouder Kurvers keert weer terug naar Rotterdam. Hij kreeg vorig jaar nog toestemming om in Sliedrecht te blijven wonen, maar gaat nu dus in Rotterdam wonen om aan de eisen van de gemeente te voldoen. Hij heeft nu een appartement in IJsselmonde gekocht naast zijn woning in Sliedrecht. Het is de buurt waar hij is opgegroeid.