Ed Aldus helpt een handje op visafslag Stellendam (en mag niet zeggen dat het stinkt)

Weerman Ed Aldus staat elke dag vroeg op, maar vrijdag had dat een hele andere reden dan normaal. Hij mocht een ochtend helpenĀ op de visafslag in Stellendam. Ed kreeg een wit schort om, oranje handschoenen aan en werd meteen aan het werk gezet.

"Ik heb schol gesorteerd, dat was een hele ervaring. De allergrootste schol is het restaurantexemplaar, kleine scholletjes zijn tongetjes", legt Ed uit, die naast vogelkenner nu ook viskenner is geworden. "De gekste vissen kwamen voorbij! Ik heb daar vissen gezien waar ik nog nooit van mijn leven van gehoord had."

Ed hielp vooral bij het schoonmaken en sorteren. Dat komt neer op kijken of de vis er goed uit ziet, op de weegschaal leggen en dan in de juiste bak doen. Dat gaat niet altijd zonder dat er wat bloed uit de vis komt. "Ik heb m'n handen al twee keer gewassen, maar het ruikt nog steeds naar vis."

'Niet zeggen dat het stinkt'

Toch mag je op de visafslag niet zeggen dat vis stinkt. "Als vis stinkt, is het niet meer goed. Je moet zeggen dat het ruikt naar de zee", legt verslaggever Esther Schalkwijk uit, die mee was met Ed.

De twee hebben geen vis gekocht op de veiling, want dat gaat meteen met kilo's tegelijk. "70 procent wordt verkocht via internet, niet op de veiling zelf", vertelt Ed. "Er zitten wel mensen, maar veel minder dan vroeger."

De visafslag heet 'afslag' omdat de veiling begint bij een hoge prijs, die vervolgens omlaag telt. Kopers drukken op een knop bij de prijs die ze willen betalen. Wie het eerst drukt, heeft de bewuste partij vis voor die prijs.

Was het het vroege opstaan waard voor Ed? "Ik vind het leuk om te zien hoe het gaat. Ik had geen veronderstelling dat het zo groot was", vertelt hij. "En dan te bedenken dat elke badplaats zo'n visafslag heeft, dat is toch niet normaal!"

