Jan Bruijs (68) overleden: 'Een begenadigd technicus'

De Rotterdamse amateurvoetbalwereld is gisteren opgeschrikt door het bericht dat Jan Bruijs is overleden op 68-jarige leeftijd. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord, en telg van de bekende Bruijs-familie, werd bij een fietstocht in Friesland getroffen door een hartaanval.

Bruijs speelde in de jeugd voor Feyenoord en maakte later furore bij de amateurs van CVV. Ook analist Emile Schelvis kan zich de schijnbewegingen van Bruijs voor de geest halen. "Hij was een groot talent en echt een begenadigd technicus. Hij had een arsenaal aan schijnbewegingen waar de straatvoetballers van vandaag de hik van krijgen", zegt Schelvis over Bruijs. "En hij was ook een levensgenieter, hij hield meer van het leven dan van carrière maken in het voetbal."

In de tijd dat Bruijs actief was voor CVV behoorde de club tot de top van het amateurvoetbal. "Duizenden mensen kwamen dan naar de Groene Kruisweg om zijn kunsten te zien", vervolgt Schelvis. "En collega's die daarheen gingen kwamen dan weleens laat terug, want het was daar veel te gezellig."

De Stappers

Ook in de zaal kwam Bruijs met zijn schijnbewegingen goed tot zijn recht. Met een zaalvoetbalteam genaamd 'De Stappers' - bestaande uit onder andere Maarten Polderman en Arie van der Sluis - maakte hij met zijn team menig zaal onveilig. "Ik heb ooit een keer tegen hen gespeeld", zegt Schelvis. "Maar Bruijs was onnavolgbaar en zette de sporthal met zijn gevolg op zijn kop. Dat zijn avonden die je nooit meer vergeet."

Mede daarom is ook Schelvis geraakt door het plotselinge overlijden van Jan Bruijs: "Hij was altijd vrolijk, een lieve man en je kon ontzettend met hem lachen. Wat dat betreft kon je merken dat hij de broer van een cabaretière (Joke Bruijs, red.) was. Want hoewel je misschien zou kunnen zeggen dat hij meer uit zijn voetbalcarrière had kunnen halen, heeft hij op sociaal vlak alles eruit gehaald. In dat opzicht heb ik grote bewondering voor de manier waar hij in het leven stond.