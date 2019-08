Reizigersgroei Rotterdam Centraal nog groter dan landelijk gemiddelde

Het spoor barst uit zijn voegen. Het aantal reizigers stijgt veel harder dan waarmee de NS en ProRail rekening hadden gehouden. Als er niets verandert, is het spoor over 8 jaar vol, waarschuwt de NS.

De drukte is vooral in de Randstad merkbaar. De reizigersgroei in treinen naar stations als Rotterdam Centraal is nog groter dan het landelijk gemiddelde van 4,6 procent. Er was het afgelopen half jaar een toename van slechts 1,9 procent verwacht. Ook nu is het op het spoor al enorm druk.

Nu al kunnen in de Randstad treinen in de spits niet worden verlengd. Daardoor kunnen er minder mensen zitten in de treinen.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt in een reactie fors te investeren in het spoor. "En uiteraard kijken we waar we met gericht investeren zo snel mogelijk resultaat kunnen boeken voor de reiziger op drukke trajecten."