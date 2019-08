Rotterdams bedrijf bezorgt producten zonder plastic verpakking

"We hebben alle houdbare goederen", vertelt Joeri Schoeman van PuurBezorgd. "Alles wat je kunt bedenken dat je vaak op voorraad hebt."

Op dit moment bedient PuurBezorgd 250 klanten in alleen Rotterdam. Maar het bedrijf wil meer. Daar is wel een crowdfundingsactie voor nodig. "We hebben in heel Nederland 1700 mensen op de wachtlijst. Die willen we gaan bedienen", legt Schoeman uit.

