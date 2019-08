Fraser: 'Grappig als mensen zeggen dat Veldwijk en ik elkaar bij Sparta voorbij lopen'

Sparta-spits Lars Veldwijk in gesprek met trainer Henk Fraser

Sparta werkt met een fitte selectie toe naar de uitwedstrijd van zaterdag tegen ADO Den Haag. Ook Lars Veldwijk reist mee. Hij is ondanks Iraanse interesse nog steeds gewoon speler van Sparta.

Vraag is of de spits, momenteel bankzitter op het Kasteel, nog wel vertrekt deze transferwindow. Fraser verwacht zelfs dat Veldwijk blijft. "Ik ga er eigenlijk wel vanuit. Je merkt dat er wat zaken spelen rond spelers, maar je merkt ook dat ze het naar hun zin hebben. Ook Lars heeft het goed naar zijn zin. Er zijn opmerkingen gemaakt dat Lars en ik elkaar voorbij lopen in de gang, dat vind ik wel grappig, omdat ik weet hoe het echt zit."

Zaterdag wacht Sparta het puntloze ADO, een oude club van Fraser. "ADO is wel speciaal, de club die mij een kans heeft gegeven om trainer te worden. Het respect en de liefde voor ADO is behoorlijk. Maar we halen daar wel graag een resultaat."

ADO Den Haag - Sparta begint zaterdag om 18:30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.