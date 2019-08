'Ik heb per ongeluk een dierentuin'

Toen Petra Blokker vele jaren geleden nog bij de politie in Amsterdam werkte, had ze niet gedacht dat ze ooit elke dag tientallen dieren zou verzorgen. Maar toen ze in Rotterdam bij de gemeente op de afdeling verkeer kwam te werken en op een dag voor de zoveelste keer in de file stond, had ze er ineens genoeg van. "Nu heb ik per ongeluk een dierentuin." Petra is eigenaar van Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge.

Als klein meisje droomde Petra er al wel van een pannenkoekenrestaurant of een midgetgolfbaan te hebben. Die droom kwam die dag in de file opeens terug in haar gedachten. Dat het uiteindelijk een dierentuin werd, kwam niet uit de lucht vallen. Thuis waren er vroeger in flat in Utrecht bij Petra ook altijd dieren. Haar ouders vonden dieren leuk, haar opa was er altijd mee bezig. "Dan was er ineens een badje in de badkamer voor een eend, of stond er een konijn op het balkon", vertelt Petra.

Kromme poot

"Het is wel handig als je beestjes leuk vindt", lacht ze. "Ik heb de rare afwijking om alles wat zielig is binnen te halen."Ze wijst naar een raaf met een kromme poot. "Moet je 'm dan laten inslapen omdat hij een kromme poot heeft? Hij doet het prima, hij vliegt goed en hij heeft nu een vriendinnetje."

Petra moest eerst dierverzorging leren. "Ze eten allemaal verschillend." In de avonduren las ze boeken en zocht ze informatie op Google. "Ik heb mezelf uitgenodigd om bij dierentuinen om stage te lopen."

Het runnen van Faunapark Flakkee is veel werk. "Nu is het lekker weer, maar als het straks vriest, willen de dieren ook eten en drinken en een schoon hok", zegt Petra. "Ik heb een aantal vrijwilligers, we hebben een leuk team en de beestjes worden echt goed verzorgd."

Kijken naar wat je wél kan

Vrijwilliger Wilma van der Linden werkt al zeven jaar in het restaurant. "Ik ben voor de volle honderd procent afgekeurd", vertelt ze. Om niet thuis te hoeven zitten, meldde ze zich aan voor de dierenambulance die Petra op wilde zetten. Ze werd gevraagd om in de tussentijd in het restaurant te werken en dat bevalt Wilma enorm goed. "Ze kijken hier naar wat je wél kan, niet naar wat je niet kan."

Wilma is erg gehecht aan het dierenpark en wil er nooit meer weg. "Ik bind me vast aan het hek als het ooit gesloten wordt." Ze heeft een speciale band met Petra gekregen. "Ik heb wel eens mijn tegenslagen, dat het niet goed gaat. Dan staat Petra op de stoep en zegt: Je blijft niet thuis zitten, dan komen de muren op je af."

Als het druk wordt, kan Wilma wel eens wat chaotisch worden. "Dan ga ik zonder dat ik er erg in heb smijten met dingen of zet ik schoteltjes net iets te hard op tafel", zegt ze lachend.

Beetje timmeren, beetje boren

Ook vrijwilliger Kees is grotendeels afgekeurd. Hij is nu al ruim twee jaar hoofd technische dienst in het dierenpark, maar werkte altijd in de pompenwereld. Toen een collega met zijn handen klem zat onder een paar honderd kilo materiaal, probeerde Kees hem te redden door dat op te tillen. "Toen was het een hoop gekraak in de wervels en was het afgelopen."

Vijf jaar geleden was hij al eens op bezoek in Faunapark Flakkee. "Toen zei ik voor de grap tegen m'n vrouw: Als ik met pensioen ga, ga ik hier vrijwilligerswerk doen." Kees moest na zijn afkeuring een traject volgen om werkfit te worden. "Toen heb ik Petra gebeld, de week daarna ben ik begonnen."

Nu werkt hij twee dagen in de week aan de hokken en in de tuin. "Een beetje timmeren, boren en de laatste paar weken is het meer tuinonderhoud", legt hij uit. "Het is leuk als het regent en de zon schijnt, maar het schiet de bodem uit. Het groen moet er ook mooi bij staan."